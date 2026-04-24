謎のチョコレートブランドをめぐるなんだか不気味な展示会「Champ Chime Chocolate(チャンプチャイムチョコレート)」が現在開催中。好評を受けて、４月29日(水)より10夜限定の特別営業「閉店後のChamp Chime Chocolate」が開催されることが決定した。同展は、５ヶ月で姿を消した「チャンプチャイムチョコレート」なるブランドの歴史を紐解き、“隠された真実”をこっそりと開示するもの。可愛くも少々憎たらしいマスコットキャラク