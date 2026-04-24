２４日、西昌衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征２号Ｄ」。（西昌＝新華社配信／許立豪）【新華社西昌4月24日】中国は24日午後2時35分（日本時間同3時35分）、衛星インターネット技術試験衛星を搭載した運搬ロケット「長征2号D」を四川省の西昌衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。同衛星は、携帯電話向けの衛星ブロードバンド直接接続や、宇宙と地上のネッ