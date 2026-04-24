ミキによる1万人超規模の全国ツアー『ミキ漫2026全国ツアー』が4月末から、いよいよスタートとなります。既にチケット売り切れの会場も出ていますが、いくつかまだ、間に合う会場も。昨年ツアーに引き続き、2026年も多数の新ネタを披露予定とのこと。また、亜生さんが企画するゲームコーナーでは各開催地ならではの限定企画も用意。すべての公演で内容が異なる構成ゆえ、各地でしか体験できないライブが期待されます。亜生「僕自身