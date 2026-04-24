「SUPEREIGHT」横山裕（44）が24日、文化放送「SUPEREIGHT横山裕の近況ですけども」（後6・30）に生出演し、弟夫婦に女児が誕生したことについて語った。お笑いトリオ「オテンキ」のり（47）とともにパーソナリティーを務めた。同局番組に生出演するのは、「関ジャニ∞のレコメン！〜あれから8年スペシャル〜」以来、6年ぶり。横山は3人兄弟の長男。2人の弟は母の再婚相手との子供で、次男は16年に結婚したことを明かし