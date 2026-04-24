俳優の福原遥さん（27）が、倍賞千恵子さん（84）と映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（8月7日公開予定）で初共演。撮影を振り返りました。2023年に公開され、大ヒットを記録した、福原さん主演の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』。その続編で完結編となる、映画の最新映像が24日公開され、前作に引き続き、主題歌は福山雅治さん（57）が担当するということです。本作は、1945年にタイムスリップし、