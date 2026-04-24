艶消しボディを纏う特別仕様車BMWジャパンは2026年4月15日、スポーツセダン「3シリーズ」のMパフォーマンスモデル「M340i xDrive」に特別仕様車「FROZEN EDITION（フローズン・エディション）」を追加して発売しました。納車は本年4月中旬以降を予定しているといいます。BMWの3シリーズは、美しいデザインと優れた運動性能、約50：50の理想的な前後重量配分による俊敏なハンドリング性能を備えたモデルです。先進運転支援シス