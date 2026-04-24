家族で食事をするときは、みんなでおかずを取り分けて食べることもあるでしょう。しかしそれが買ってきたお惣菜となると、話が変わってくることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『家族でお惣菜を選んで買って、みんなでシェアするのと夫が嫌がる。自分が選んだものだけを1人で全部食べる。他のお惣菜は一切食べないけど、自分が選んだものは子どもが食べたがっても絶対くれない。私