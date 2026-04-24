＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞日本勢15人が出場する今季メジャー初戦は、第2ラウンドが始まった。【写真】ほとんどプール？これが新コースに用意された池です日本勢最上位の4位で発進した吉田優利は、日本時間午後9時15分にインコースから先陣を切ってスタートした。10番パー4は、フェアウェイからの2打目がグリーン左手前バンカーにつかまったが、そこから2メート