赤沢経産大臣は営業運転を再開した東京電力・柏崎刈羽原発を4月25日に視察すると発表しました。新潟県の花角知事とも面会する予定です。 【赤沢経産大臣】 「営業運転を開始したということで、これは私どもとしては大きな一歩だと思っている。ただ、安全性を損なうようなことがあってはいけないので、安全対策の状況を視察しておこうと」 4月16日、14年ぶりに営業運転を再開した柏崎刈羽原発。1週間が経つ中、赤沢経産大臣は25