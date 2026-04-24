春の全国交通安全運動期間の新潟県内の交通事故の発生件数は72件で、前の年と比べ10件増えました。 春の全国交通安全運動は4月6日から10日間行われ、事故による死者は1人、ケガ人は前の年から17人増えた88人でした。 県警交通企画課は「これから外出する機会が増え、人出が多くなる時期を迎え、ドライバーは一層気を引き締め運転してほしい」と注意を呼びかけています。