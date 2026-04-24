冬眠明けのクマの活動が活発となり、新潟県長岡市では4月、県内で今年度初めての緊急銃猟が行われています。山菜採りなど山を訪れる機会が増えるこのシーズンは、クマとの遭遇が心配される時期と言えます。 【松村道子アナウンサー】 「田上町の護摩堂山。去年6月にクマの出没が確認されたことを受けて設置された看板です。現在も引き続き注意を呼びかけています」 【訪れた人】 「（看板は）あったほうがいい。登