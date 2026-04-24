岩手県で4月22日に発生した山林火災は現在も火が広がっています。懸命な消火活動が続く中、新潟県内からも緊急消防援助隊が派遣されています。 4月22日、岩手県大槌町の2箇所で発生した山林火災。現在も鎮圧のメドは立たず、これまでに焼失面積は合わせて1000ヘクタールを超え、避難指示の対象は約1500世帯に広がっています。 こうした中、24日、国は新潟を含む6つの都や県に対し消火活動の応援を要請。県は県内19消防本