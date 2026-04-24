【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比16銭円高ドル安の1ドル＝159円48〜58銭を付けた。前日23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比19銭円安ドル高の1ドル＝159円64〜74銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1677〜87ドル、186円53〜63銭。米国とイランの戦闘終結への期待感が後退したことなどを受けて「有事のドル買い」がやや優勢となった。