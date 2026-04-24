イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」に近いファルス通信などは２３日、ホルムズ海峡を通過する船舶から徴収した通航料が国庫に納められたと報じた。中央銀行も入金を認めたとしている。通航料の徴収は、イラン国会が新法案を審議中で、根拠となった規則や入金者、納入金額は不明だ。ファルス通信によると、ハミドレザ・ハジババイ国会副議長が２３日の演説で明らかにした。イランはホルムズ海峡を通過する船舶に対し、イラン当