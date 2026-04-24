ステージ上では見られない、アーティストの”オフ”をのぞき見する新YouTubeチャンネル「OFF TAKE」が2026年4月24日（金）20時にスタートした。記念すべき第1弾には、若年層に大人気アーティスト、ピラフ星人が登場。2026年3月に日本武道館ワンマン公演を開催し、日本の男性ヒップホップアーティスト史上最年少記録を更新した彼がステージの外ではどのような一面をみせるのか注目が集まる。■「OFF TAKE」概要ステージでは見られな