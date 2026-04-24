ドル円のピボットは１５９．５７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（22:00現在） ドル円 現値159.54高値159.84安値159.34 160.31ハイブレイク 160.07抵抗2 159.81抵抗1 159.57ピボット 159.31支持1 159.07支持2 158.81ローブレイク ユーロ円 現値186.81高値186.88安値186.44 187.42ハイブレイク 187.15抵抗2 186.98抵抗1 186.71ピボット 186.54支持1