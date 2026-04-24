プロボクシング元日本スーパーバンタム級王者でＩＢＦ世界フェザー級６位の下町俊貴（グリーンツダ）が２４日、大阪市内で練習を公開。同級８位・阿部麗也（ＫＧ大和）とのフェザー級１０回戦（５月２日、東京ドーム）へ「世界に行くための試合。結果を出す」と、必勝を誓った。当日のメインは世界中が注目する井上尚弥（大橋）―中谷潤人（Ｍ・Ｔ）戦。予想される観衆は５万５０００人、世界４団体の要人も集い、前座とはいえ