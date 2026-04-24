中村勘九郎さん（44）と俳優の前田愛さん（42）の息子で歌舞伎俳優の中村勘太郎さん（15）と中村長三郎さん（12）が24日、江戸東京博物館リニューアル記念特別展『大江戸礼賛』の取材会に登場しました。江戸東京博物館は3月31日に大規模改修工事を終えて全館開館。それを記念した特別展を開催し、約160件におよぶ資料が展示されています。特別展を見た感想について、勘太郎さんは「もともと家族と一緒に江戸東京博物館に来たことが