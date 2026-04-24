妻からの着信で、息子と妻の両方がインフルエンザに感染していることを知った雄太。でも『仕事が忙しいから休めない』の一点張りなのです。高熱で苦しむ子ども、一人で看病する妻…そんな状況でも、夫のいう『仕事優先』は変わらず。加奈さんの心が、この時点でどうなっていたのか…想像するだけでも辛いですよね。>>【まんが】子どもの看病は妻の役目？(ウーマンエキサイト編集部)