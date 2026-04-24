11回DeNA1死一、二塁、戸柱が中越えにサヨナラ二塁打を放つ＝横浜DeNAが今季初のサヨナラ勝ちで6連勝。0―1の八回に追い付き、延長十一回に途中出場の戸柱が中越え二塁打を放って勝負を決めた。6番手の中川虎が2勝目。巨人は八回に大勢が同点を許し、最後は赤星が打たれた。