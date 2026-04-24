「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が２４日、横浜市の所属ジムで、元世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との世紀の一戦に向けた実戦練習を打ち上げた。同ジムの大橋秀行会長（６１）が「５月２日の東京ドームに向けてのスパーリングが終了しました！残り１週間、調整に入ります。過去最高の出来でスパーリングを