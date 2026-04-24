台湾メディアのCTWANTは20日、日本の地下鉄でビーチサンダルを履いた男性の投稿がSNSで話題になったことを紹介した。記事によると、男性はSNS・Threads（スレッズ）への投稿で、「日本の地下鉄駅でサンダル姿で数日間観察したところ、サンダルを外出用の履物にしている人がとても少ないことに気付いた」という体験をシェア。これが「日本にはサンダルに関するタブーがあるのか」という議論を巻き起こすことになった。男性の投稿に