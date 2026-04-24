Snow Manの渡辺翔太さん（33）と俳優の波瑠さん（34）がMCを務める新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』に、AdoさんやKing & Princeなど豪華アーティストたちが出演することが24日発表されました。日本テレビ系で5月6日よる7時から放送される新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』。出演が決定したのは、AIさん、Adoさん、King & Prince、なにわ男子、観月ありささん、M!LK、緑黄色社会です。世