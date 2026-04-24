「ＤｅＮＡ２−１巨人」（２４日、横浜スタジアム）巨人が延長十一回、痛恨のサヨナラ負け。連勝は２で止まった。１点リードの八回は大勢が１死三塁とピンチを招くと、遊ゴロの間に追いつかれた。九回はルシアーノ、十回は北浦が無失点でしのいだが、十一回に赤星が戸柱にサヨナラ打を打たれた。阿部監督は「負けはしましたけど、いいゲームだったと思います」と選手を責めず、７回途中無失点の田中将大についても「粘って