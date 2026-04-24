「ＤｅＮＡ２−１巨人」（２４日、横浜スタジアム）巨人が延長十一回、痛恨のサヨナラ負け。連勝は２で止まった。先発の田中将は再三のピンチを背負いながら、要所を締める粘投を見せた。投じた６回２／３まで三者凡退に抑えたイニングは五回のみ。走者を背負ってもバックの堅守にも救われ、スコアボードに「０」を刻んだ。七回途中無失点の力投だったが、３勝目はお預けとなった。何とか援護したい打線は四回、キャベッジ