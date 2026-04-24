24日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のフォレストリーヴズ熊本は、2026-27シーズンの新入団選手として江幡百郁（22）、辻咲帆（22）、石橋菜々美（22）、髙見涼風（18）の4選手が加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 江幡は福岡県出身のリベロ。福岡県立北九州高校を卒業後に至誠館大学へ進学すると、大学4年時の2025年には中国大学バレーボールリー