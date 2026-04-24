「ＤｅＮＡ２−１巨人」（２４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡがサヨナラ勝ちで６連勝。貯金１とした。打線は、田中将の前に走者を出しながらも、要所を抑えられ攻略できず。三回の攻撃では牧が右太もも裏付近を痛めて途中交代し、重苦しい雰囲気も漂った。だが、八回に遊ゴロの間に追いつくと、十一回に戸柱の一打で決勝点を奪った。先発の平良は、６回２／３を４安打１失点。四回にキャベッジに先制ソロを許したが、打線の