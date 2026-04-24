【ハノイ＝竹内駿平】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）議長国のフィリピンは２４日、親軍政権が発足したミャンマーを巡り、拘束されている民主化運動指導者アウン・サン・スー・チー氏を含む受刑者の釈放を促す議長声明を発表した。ミャンマーの前国軍最高司令官ミン・アウン・フライン大統領率いる親軍政権は１７日、２０２１年の国軍によるクーデター時に拘束された当時のウィン・ミン大統領らを恩赦の一環で解放した。だが