防衛省＝東京・市谷大分県の日出生台演習場で戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂した事故で、防衛省は24日、死亡した陸上自衛隊の隊員3人が所属する同県の玖珠駐屯地で26日に葬送式を営むと明らかにした。小泉進次郎防衛相らが参列する。事故は21日発生。「10式戦車」に搭乗していた4人が巻き込まれた。いずれも玖珠駐屯地にある西部方面戦車隊の隊員。2等陸曹と3等陸曹2人の計3人が死亡し、残る1人が重傷を負った。陸自の西部方