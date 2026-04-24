「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、鹿島１−０柏」（２４日、三協フロンテア柏スタジアム）サッカー日本代表の森保一監督（５７）が視察後に取材に応じ、６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に向けた壮行試合のアイスランド戦（５月３１日、ＭＵＦＧ国立）について、同試合限定の追加メンバー招集の可能性を示唆した。Ｗ杯のメンバー発表は５月１５日に行われる。森保監督は所属リーグによって、シーズン終了のタイミングが異な