８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが５月２７日にリリースする両Ａ面３ｒｄシングルＣＤ「キュートなキューたい／ナイスだね」の、表題曲「キュートなキューたい」がテレビアニメ「ポケットモンスター」（テレビ東京系）エンディングテーマに決定。「アニポケ×きゅーすと盤」のジャケットが解禁された。新曲「キュートなキューたい」がテレビアニメ「ポケットモンスター」のエンディングテーマに決定したこと