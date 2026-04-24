演歌歌手・辰巳ゆうと（２８）が２４日、愛知・名古屋市のＮｉｔｔｅｒａ日本特殊陶業市民会館ビレッジホールで「辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー２０２６―Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ―」と銘打ったコンサートを開いた。今回の「スペシャルコンサート」は、東京、愛知、大阪の三大都市での開催。辰巳にとって今年は「変化の１年」としており、ツアータイトルを「Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ」（変革）と題して