「（交通事故で）顎もずれてしまってて。歯茎にネジが8本刺さってて、上の歯と下の歯を固定されてる期間が2週間ぐらいあって。鼻と目も折れてたので」ABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』の出演などで知られ、SNSの総フォロワー数約160万人を誇るインフルエンサーの折田涼夏が、2025年6月に交通事故に遭って以来、約1年ぶりに活動を再開。TikTokで、初めて事故当時の壮絶な状況を明かして話題となっている