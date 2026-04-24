ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）が２４日、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）との防衛戦（５月２日、東京ドーム）に向けたスパーリングを打ち上げた。この日、大橋ジムの大橋秀行会長は「５月２日の東京ドームに向けてのスパーリングが終了しました！残り１週間調整に入ります。過去最高のデキでスパーリングを終了しました」と報告した。すでに試合当