Image: James Pero / Gizmodo US 市場拡大しつつ、まだ初期段階の混沌も持ち合わせているスマートグラス業界。スペックも各モデルごとにかなり違いがあります。Everysightの「Maverick AI Pro」は、目の動きをトラッキングする仕組みを搭載したスマートグラス。メガネなので目に関する機能は当然と思いきや、スマートグラスでアイトラッキングを実装するのはこれが初めて。米Gizmodo編集部