気温が安定しない今の時季にトップスを買うなら、夏まで活躍するものを選びたい！ 今回紹介するのは、インナーを変えるだけで肌寒い日から汗ばむ日まで着まわせる【GU（ジーユー）】の新作トップス。大人コーデに取り入れやすいうえに、\1,490（税込）と手に取りやすいのが魅力です。 夏までヘビロテしたいVネックトップス 【GU】「ループヤーンVネックT」\1,490（税込） ル}