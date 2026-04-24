【ミスタードーナツ】から、どらやきをモチーフにした、ふんわり & むっちり食感のドーナツが登場。【祇園辻利】の宇治抹茶が使われているドーナツは、渋いグリーンで見た目も華やか。味だけでなく、目でも楽しめるドーナツになっている様子。今回は、そんな、ミスドの「最新ドーナツ」についてご紹介します。お買い物の参考にしてみてください。 まるで和菓子！？ 宇治抹茶