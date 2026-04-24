タカノフルーツパーラーでは、2026年5月8日（金）から5月31日（日）までの期間、太陽のごちそう‟パイナップル”が主役の「タカノフルーツティアラ 〜パイナップルフェスタ〜」が開催されます。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】今回の「タカノフルーツティアラ」では、パイナップルをはじめとした豊富な種類のカットフルーツ食べ放題を提供！時間も120分とたっぷり味わえます。また1名につきひとつ提供されるアフタ