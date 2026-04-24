森保監督は柏対鹿島の一戦を視察日本代表を率いる森保一監督は4月24日、J1百年構想リーグ第12節の柏レイソル対鹿島アントラーズの一戦を視察した。試合後の取材対応で森保監督がメンバー発表について5月15日に行う理由を語った。森保監督が視察に訪れた一戦は互いにチャンスを作るなか、アウェーの鹿島が前半終了間際にFW鈴木優磨が先制点を奪い折り返した。後半はホームの柏が攻め込む時間が続くと、同19分にMF汰木康也がネッ