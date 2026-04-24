◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節柏０―１鹿島（２４日・三協Ｆ柏）首位の鹿島は柏を１―０で下した。ＦＷ鈴木優磨が今大会６点目となるゴールで決勝点を挙げた。＊＊＊現地視察した森保監督が試合後に取材に応じ、新任コーチとしてこの日ＦＣ東京―水戸を視察した中村俊輔コーチに期待を寄せた。森保監督は「コーチ陣全体をサポートしてもらい、選手個々へのアプローチもしてもらう」と語り、「セットプレ