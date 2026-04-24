日本学生対校選手権の男子１万メートルは２４日、神奈川・平塚市レモンガススタジアム平塚で行われ、今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）４位の早大で３区を担った山口竣平（３年）が、２７分５９秒４７の自己ベストで優勝した。２８分１２秒２２の２位に順大の吉岡大翔（４年）、２８分１３秒７の３位に早大の吉倉ナヤブ直希（３年）が続いた。××××３年ぶりの出場となった吉岡は「最後の日