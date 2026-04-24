◇NTTラグビーリーグワン1部第16節浦安26―49静岡（2026年4月24日東京・秩父宮ラグビー場）静岡は先制パンチが効いて、今季最多得点で6勝目（10敗）を挙げた。前半9分、相手陣内深い位置でのマイボールスクラムからNo・8マルジーン・イラウア（32）が先制トライ。同17分にはラインアウトでのボール奪取からパスをつなぎ、先発で6試合ぶり出場のCTB岡崎颯馬（24）がトライして点差を広げた。後半4分にCTBセミ・ラドラド