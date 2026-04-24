日本高野連は２４日、大阪市内で理事会を開き、審判の判定に対して映像での再確認を求める「ビデオ検証」（リプレー検証）を、今夏の第１０８回全国高校野球選手権から採用することを決めた。今後の全国大会でも導入する方針という。検証は、本塁打性の打球やクロスプレー、フェアかファウルかなど広範なプレーが対象となる。判定に疑問がある場合、九回までに１回、監督が球審に検証を求めることができる。判定が覆れば、さら