◇セ・リーグ中日6―4ヤクルト（2026年4月24日バンテリンD）来日2年目の中日の助っ人ボスラーが今季初アーチを放った。2回1死で右翼のテラス席へ先制1号ソロ。「昨年だったらアウトになっている打球。本塁打になってくれてうれしい」と喜んだ。1年目だった昨季は122試合に出場して13本塁打。58打点はチームトップタイだった。その打棒でチームを引っ張ることが期待されている。