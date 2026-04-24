◇プロ野球セ・リーグ DeNA2×-1巨人(24日、横浜スタジアム)巨人がDeNAにサヨナラで敗れました。ここまで2勝0敗と好調の田中将大投手が今季4度目の先発登板。2回に2アウト2、3塁のピンチを背負いますが、8番の平良拳太郎投手をセカンドゴロに打ち取り無失点。3回までスコアボードに0を並べます。すると4回の攻撃。2番キャベッジ選手が、DeNA先発・平良拳太郎投手のストレートをはじき返し、レフトスタンドに飛び込む一発。今季4号