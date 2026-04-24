フリーの有働由美子アナウンサーとタレントの井ノ原快彦が８年ぶりに共演のテレビ朝日系特番「有働イノッチの探検！世界遺産大噴火映像の撮影成功！ハワイ島探検する２人旅」（午後８時）が２４日放送された。２０１０年から１８年に放送されたＮＨＫ朝の情報番組「あさイチ」で共演して以来、８年ぶりのタッグとなった２人。気温２６度のハワイ島に日本から１２時間のフライトで到着すると「ハワイ島は虫と爬虫類が多そう