タレントの長嶋一茂が２４日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。人付き合いが苦手なことを明かす一幕があった。この日の番組の最後に進行役の「サバンナ」高橋茂雄に「皆さん。人付き合いというのは得意な方ですか？」と聞かれ「僕は本当は実は人見知り。人付き合いは全然ダメです」と答えた一茂。高橋やスタジオの観覧客が「え〜！？」と驚くと「そう思うでしょ。俺、本当にダメなんで