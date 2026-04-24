バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が、24日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。「人づきあいは得意か？」と聞かれた高嶋は「私、めっちゃ得意だと思う」と答えた。さらに「人見知りと胃もたれがわからない」と言い、「サバンナ」の高橋茂雄から「全然人見知りしないんですか？初対面の人でも全然一緒に遊べるし、飯食えるし？」と聞かれると「嫌いな人とでも一緒にいられる」と答えた。その理