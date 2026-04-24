◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）巨人が逆転のサヨナラ負けで、田中将大投手の好投も報われず３連勝を逃した。田中将は６回２／３を８安打無失点。広島、ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並ぶ日米通算２０３勝目の権利を持って降板したが、８回に３番手・大勢投手が同点に追いつかれ白星がスルリ。チームもサヨナラ負けで連勝も２で止まった。ドラフト４位ルーキーの皆川岳飛外野