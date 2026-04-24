◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２Ｘ―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜スタジアム）波に乗っているＤｅＮＡが巨人にサヨナラ勝ちし、昨年９月以来の６連勝とした。延長１１回、１死一、二塁で戸柱が中越えにサヨナラ二塁打を放った。０―０の３回２死。牧が三塁線にボテボテのゴロを放ち、一塁へ激走。内野安打を勝ち取ったが、一塁を通過すると右太もも裏付近を右手で触りながら、苦悶（くもん）の表情。治療のためベン